Cam yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı

Balıkesir'de devrilen cam yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Erdek-Bandırma kara yolunun 9. kilometresinde, Tatlısu çatrağı olarak bilinen sazlık bölgeye yakın yerde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Erdek'ten Bandırma istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 FY 119 plakalı cam yüklü kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Hurdaya dönen araçtan sağ çıkmayı başaran sürücü kazayı yaralı olarak atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bandırma Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.