Çamcı Mahallesi'ne yeni park yapılıyor

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, kırsal Çamcı Mahallesi'nde uzun zamandır sürüncemede olan çocuk parkının yapılması için talimat verdi.

Edremit'in kırsal Çamcı Mahallesi'nde çocukların yıllardır beklediği çocuk parkını Başkan Selman Hasan Arslan, tarafından yaptırılıyor.

Park ve Bahçeler Müdürü Yusuf Madanoğlu ile birlikte Çamcı Mahallesi'ni ziyaret eden Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, park alanını yerinde inceledi. Yeni çocuk oyun gruplarının bir an önce yapılması için talimat verdi. Eski kırık ve bozuk metal aksamların yerine yumuşak zemin üzerine yeni modern çocuk oyun grupları yerleştirilecek. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Çamcı Mahallemizde ki çocuklarımızın oyun oynayabileceği alanda eski oyun grupları vardı. Seçim öncesi gittiğimizde de söz vermiştik. Yerine yeni pırıl pırıl oyun grupları yerleştireceğiz. Kısa sürede çocuklarımızın hizmetine sunacağız. Geleceğimizin güvencesi çocuklarımız için ne yapsak az. Çocuklarımızın mutlu olması için belediye olarak elmizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız” dedi. Çamcı Mahallesi Muhtarı İsmail Öztürmen'de köyde çocukların tek oyun olanının burası olduğunu kaydetti, gösterdiği ilgi nedeniyle başkan Arslan'a teşekkür etti.