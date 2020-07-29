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Cami duvarında çöpe tepki

Burhaniye ilçesinde, Kocacami duvarına bırakılan çöpler tepki çekti.

Vatandaşları duyarlı olmaya çağıran Faik Soyalan, rastgele çöp atanların uyarılmasını istedi.


Tarihi Kocacami duvarına bırakılan ambalaj atıkları cemaatin tepkisine neden oldu. Çevredeki esnafları duyarlı olmaya çağıran Faik Soyalan, cami önüne çöp atılmamasını istedi. Bazı hayırsever vatandaşların cami avlusunu süpürdüklerini anlatan Soyalan, “Sık sık caminin duvarında ambalaj atıklarını görüyoruz. Bu bize yakışmıyor. Herkesi çevreye duyarlı olmaya çağırıyorum” dedi.

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