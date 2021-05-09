Çamlık Şehitler Camisi, Kadir Gecesi'nde hizmete alındı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çamlık Şehitler Camisi'ni, Mübarek Kadir Gecesi'nde muhteşem bir Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlit programıyla hizmete aldı.

Balıkesir İl Müftüsü Celal Sürgeç'in vaazıyla başlayan mevlit programında; İstanbul Ayasofya-i Kebir Camisi Şerifi İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu, İstanbul Kadıköy Kozyatağı Mehmet Çavuş Camisi İmam Hatibi Habip Deveci, Kasaplar Camisi İmam Hatibi Cengiz Bilgiç ve İstanbul Büyük Çamlıca Camisi İmam Hatibi İshak Danış'ın Kuran-ı Kerim Tilavetleriyle devam etti. İstanbul Eyüp Sultan Camisi Baş Müezzini Halit Törün, Zağnos Paşa Camisi Müezzinleri Nafiz Duman ile Bahtinur Çakar, Altıeylül İlçe Müftü Vekili Faruk Değer'in dualarıyla ve Zağnos Paşa İlahi Grubu'nun okuduğu ilahilerle izleyenleri mest etti.

Mevlit Programı öncesinde canlı yayına bağlanarak tüm İslam âleminin Mübarek Kadir Gecesi'ni kutlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Çamlık Şehitler Camisi hakkında bilgiler verdi. Balıkesir'in simgesi haline gelecek olan Çamlık Şehitler Camisi'nde, Kuran-ı Kerim Tilaveti ile Kadir Gecesi'ni idrak edeceklerini söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, Şehitler Camisi'nin en önemli özelliğinin hilal minaresi ve gün batımında ışıklandırmayla belirginleşen Arapça vav harfi şeklindeki mimarisi olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 10 bin kişinin aynı anda namaz kılacağı tüm ibadetlerin en iyi şekilde yapılabileceği standartlarda hem modern hem de Balıkesir halkının geçmişten bu güne getirdiği özellikleri yaşayabileceği güzel bir cami ve bedesten alanı olarak yapıldığını belirten Başkan Yücel Yılmaz, “Mimari yapısı zaten gökyüzünden bakıldığı zaman apayrı bir özellik veriyor. Altında dizayn edilmiş dükkanlar, Balıkesir'in 20 ilçesinden ürünlerin sergilenebileceği bir kullanım alanında; çocuk parkları, restoranlar, alışveriş yapılabilecek yerler ve tam ortasında camimiz insanlarımıza hizmet edecek. Camimizin açılışını çok kısa süre içerisinde tüm kamuoyunda paylaşacağız. Kısıtlamalar ortadan kalktıktan sonra camimiz ve Çamlık kullanım alanını halkımızın hizmetine sunmuş olacağız” diye konuştu.