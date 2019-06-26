‘Çamurdan Hayaller'büyüledi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde ev hanımlarının seramik sergisi katılanları büyüledi.

Uğraşısı sabır, özverili, yeniliklere açık ürünlerin yer aldığı karma sergi, Belediye Başkan Vekili Narman Çelik tarafından halkın beğenisine sunuldu.

Clup Afrodit Tatil Köyünde açılan seramik öğretmeni Selda Gürel öncülüğünde açılan ve 14 yılın emek dolu işlerini yapan atölye öğrencileri kadınlarının hünerli çalışmaları sanatseverler tarafından görülmeye ve gezilmeye değer bir sergi olarak değerlendirildi. Gürel, sergiyi onurlandıran misafirlerin ilgisine teşekkür etti.

Arzu Kaynak, Ayla- Ebru Yamanlar, Aysun Yıldızbayrak, Birsen Kılıç, Defne Erdiner, İlknur Kenar, Mehtap Ülgen, Nilgün Gövem, Nurcan Karagöz, Olcay Bayrak, Seda Topçu, Selda Güreli, Süheyla Angın, Zeynep Yağcı ve Zişan Ertuğ'un çamurun hayallere dönüştüğü farklı şekillerdeki eserleri göz kamaştırdı. Serginin 4 Temmuz tarihine kadar açık kalacağı öğrenildi.