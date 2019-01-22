Çamurlu yoldaki çöpler toplanamıyor

Altıeylül İlçesi Ali Hikmet Paşa tesislerinin arka kısmında bulunan kırsal alanda aşırı yağış nedeniyle meydana gelen çamur yola çöp araçlarının girememesi sebebiyle çöpler toplanamıyor. Yazın hiç sıkıntı çekmediklerini ancak genellikle yağışlı havalarda aynı sorunu yaşadıklarını dile getiren çevre sakinleri ve amatör spor kulüpleri yetkilileri kış aylarında çamurlu yola çare bulunması ve biriken çöplerin bir an önce toplanması gerektiğini ifade ettiler.