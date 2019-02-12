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Can acısıyla sığındığı otomobilin altından güçlükle çıkarıldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir otomobilin çarptığı sokak köpeği canının acısıyla sığındığı bir başka aracın altından vatandaşların ve belediye ekiplerinin müdahalesi sonucu güçlükle çıkarılabildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir otomobilin çarptığı sokak köpeği canının acısıyla sığındığı bir başka aracın altından vatandaşların ve belediye ekiplerinin müdahalesi sonucu güçlükle çıkarılabildi.


Bandırma İnönü Caddesi'nde meydana gelen olayda bir otomobilin çarptığı sokak köpeği caddede bir süre ilerleyerek park halinde bulunan bir başka otomobilin altına sığındı. Köpeğin can acısıyla çıkardığı sesler ve oldukça korkması nedeniyle yoldan geçen vatandaşlar olay yerinde toplanarak köpeği sığındığı aracın altından çıkartmak istedi. Bu esnada olay yerine gelen polis ekipleri sokak köpeğinin can acısıyla vatandaşlara saldırabileceğini ve ısırabileceğini değerlendirerek veteriner ekibinin beklenmesinin doğru olacağını belirtti.



Belediyenin veteriner ekipleri kurtardı


Olayı gören bir vatandaş, "Köpek yerde yatıyordu. Araç da onu görmedi herhalde. Arka ayaklarını ezdi ama durup bakmadı. Sonradan onun da aracında hasta olduğunu ve hastaneye gittiğini öğrendik. Özel veterinerleri aradık. Hiçbirisi ilgilenmedi, gelemeyeceklerini ifade ettiler" dedi.


Bir süre sonra olay yerine gelen Bandırma Belediyesi'ne bağlı veteriner ekibi köpeği sığındığı aracın altından çıkararak Sokak Hayvanları Barınağı'na götürdü. Burada ilk müdahalesi yapılan köpeğin herhangi bir yerinde kırık tespit edilmediği, tedavisinin ardından barınağa alınarak en kısa zamanda sahiplendirilmesinin yapılacağı öğrenildi.

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