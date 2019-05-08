Can kurtarmak için yarıştılar

Travma rallisi öğrencilerin keyif dolu mücadelesine sahne oldu. Can kurtarmak için kıyasıya rekabetin yaşandığı etkinlikte Balıkesir Üniversitesini temsilen katılan İvrindi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu ekibi genel klasmanda ikincilik kupası kazandı.

Ankara'da beşinci kez düzenlenen Travma Rallisi, Gazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Gölbaşı Yerleşkesi bahçesinde 18 üniversiteden ilk ve acil yardım programında öğrenim gören 152 öğrenci katıldı. Rallinin 9 etabın beşinden madalya alan Balıkesir Üniversitesini temsilen İvrindi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulundan öğretim görevlisi Salih Tosun koordinatörlüğünde Hilal Durmuşluoğlu, Mehmet Kaygısız, Muammer Özlü ve Sercan Akbaş oluşan ekip genel klasmanda ikincilik kupasını kazandı. Travma rallisinde en kısa zaman içerisinde en iyi müdahaleyi yapmak için birbirleriyle yarıştı. Ambulanslarda ve acil servislerde mezuniyet sonrası görev alacak öğrenciler travma malzemelerinin efektif kullanarak hastaların acil müdahalesi gibi alanlarda, hem zamanla yarışarak hem de bilgilerini kullanarak tecrübe kazandı. Öğretim üyelerinin de yakından takip ettiği yarışmada öğrenciler almış oldukları eğitimleri uygulama fırsatı buldu. Hem zamanla hem stres faktörü ile hem de hızlı bir şekilde tanı koyarak etkin bir hasta müdahalesi yaptılar. Travma vakalarında hızlı ve doğru müdahalenin önemini vurgulamak için yüksekten düşme, tiraj, araç içi trafik kazası, dar alanda acil yardım, ileri yaşam desteği, bilgi etapları olmak üzere toplam 9 etapta yarışıldı. Bu etaplarda uzman kişilerin hazırlamış olduğu kontrol listeleri doğrultusunda hakemlerce puanlamalar yapıldı. Puanlama neticesinde her etaptan en yüksek puan alan ilk üç ekibe madalya verildi. Sonrasında bütün etaplardan en iyi puanlamayla çıkan travma rallisinin ilk üçü belirlenerek kupalar verildi.