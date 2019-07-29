Can yeleği yerine otomobil şamreli taktırdılar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden bindikleri lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 66 kaçak yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin botta can yeleği yerine araba şamreli taktıkları görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık Maden Adası önlerinde lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu istihbaratı aldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 17'si erkek, 8'i kadın, 9'u çocuk toplam 34 kaçak göçmen yakaladı.

İkinci olayda ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesinde Çıplak Ada'nın güneyinde lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için yola çıkan 26 Suriye, 3 Eritre ve 3 Orta Afrika uyruklu, olmak üzere toplam 32 kaçak göçmeni yakaladı. Yakalanan mültecilerin üzerlerinde can yeleği yerine yeni yüzmeyi öğrenenlerin kullandığı şamrellerin ve şişme simitlerin olması dikkati çekti. Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen kaçaklar, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi'ne teslim edildi.