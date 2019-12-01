Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı mezarı başında anıldı

Çanakkale Savaşları'nda sırtlandığı dev top mermisini namluya yerleştirerek İngiliz zırhlı savaş gemisi Ocean'ın vurulmasını sağlayan ve Çanakkale Savaşları'nın kazanılmasında büyük pay sahibi olan Seyit Onbaşı, vefatının 80'inci yılında Balıkesir'in Havran ilçesindeki mezarı başında dualar ile anıldı.

Çanakkale Savaşları'nda kaldırdığı 276 kiloluk top mermisi ile savaşın seyrini değiştiren Koca Seyit'in 80. ölüm yıl dönümü nedeniyle mezarı başında anma töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, çok sayıda vatandaş ve davetliler katıldı. Törende Seyit Onbaşı, gaziler ve şehitler için dualar edildi. Anma törenine ilginin büyük olduğu gözlendi.