Çanakkale Koca Seyit mezarı başında anıldı

ölüm yıl dönümde, memleketi olan Balıkesir'in Havran ilçesinin Koca Seyit Mahallesi'ndeki kabri başında dualarla anıldı.

Çanakkale Savaşları'nda kaldırdığı 276 kiloluk top mermisi ile savaşın seyrini değiştiren Koca Seyit'in 79. ölüm yıl dönümü münasebetiyle mezarı başında anma töreni düzenlendi. Kabir ziyaretinin ardından mezara karanfiller bırakıldı ve mevlit okundu.

Vali Yardımcısı İsmail Demirhan'ın da katıldığı törenin ardından, Koca Seyit Anıt alanı ziyaret edildi. İçerisinde, heykeller, temsili savaş siperleri ve Koca Seyit'in de anlatıldığı Çanakkale Müzesi bulunan müze gezildi. Vali Yardımcısı İsmail Demirhan, müzenin şeref defterine duygu ve düşüncelerini yazdı.

Demirhan, “Bugün Koca Seyit'in ölümünün 79. yıldönümü için burada toplandık. Koca Seyit ve silah arkadaşları sayesinde bugün huzur içerisinde, demokratik bir ortamda yaşıyoruz. Bugünkü huzurumuzu, yaşamımızı, demokrasimizi Seyit Onbaşılara ve onun gibi şehit olmuş, canını ortaya koyarak, bu ülkenin kurtuluşu, bağımsız kalması için her şeyi yapmış askerlerimize borçluyuz. Seyit Onbaşı, savaştan gelip ömrünü kendi köyünde, burada tamamlıyor ve 79 yıl önce de Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Onun göstermiş olduğu kahramanlık, yurdumuzdaki tüm çocuklarımıza, insanlarımıza anlatılmalı ve anlatılıyor da zaten. İman gücüyle bir insanın 276 kiloyu kaldırabileceğinin örneğidir. Koca Seyit Onbaşılar bu ülkede var. Gerektiğinde, ihtiyaç olduğunda ülkesini, vatanını, toprağını korumak için canını feda edebilecek milyonlarca insanımız var. Bu topraklar kutsal. Şehirlerimizin kanıyla sulandı çünkü. Bugünlerde bütün dünya ülkemizin üzerine gelmeye devam ediyor. Biz inanıyoruz ki, Seyit Onbaşılar hala var ve bunlar var oldukça da hiç kimseye ülkemizden bir çakıl taşı dahil teslim etmeyeceğiz. Ruhu şad olsun” dedi.

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy ise “Havranlı Kahramanımız Seyit Onbaşı'yı rahmet ve minnetle anıyoruz. Kaldırdığı mermi ile düşman gemisini batırarak savaşın seyrini değiştiren Kocaseyit'i yeni nesillere tanıtmak için belediye olarak kültürel çeşitli etkinlikler gerçekleştirdik. Seyit Onbaşı'nın hayatını anlatan sinema filmi çekildi. Havran'a gelen misafirlerimiz ilçemizin her cadde ve sokağında Kocaseyit ile ilgili bir park, heykel, okul yada cadde ismini Kocaseyit olarak görebilir” dedi.

Kocaseyit Merkez Cami'nde okunan mevlit sonrasında Havran Belediyesi tarafından mahallede lokma ve pilav hayrı yapıldı. Törene Havran Kaymakamı Şeref Aydın, Belediye Başkanı Emin Ersoy, resmi kurum ve kuruluşların müdür ve amirleri, siyasi parti başkanları, meslek odaları, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.