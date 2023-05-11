Canbey: “Edremit Devlet Hastanesi ihalesi 8 Mayıs'ta yapıldı”

Mustafa Canbey, “Uzun süredir her aşamasını takip ettiğimiz Edremit Devlet Hastanesinin ihalesi 8 Mayıs'ta yapıldı. En yakın sürede temelini atacağımız Edremit Devlet Hastanesi bölgenin en modern ve donanımlı hastanelerinden biri olacak" dedi.

"Özellikle salgın döneminde sağlık yatırımlarının ne kadar önemli olduğunu hep birlikte gördük. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak Balıkesir'imize bugüne kadar yaklaşık 5 milyar lira sağlık yatırımı yaptık" diyen Dr. Mustafa Canbey, Balıkesir'in her anlamda daha da gelişmesi ve kalkınması için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

"Bu yatırımlarla yetinmiyoruz. Daha fazlası, daha iyisi için gece gündüz çalışıyoruz. Balıkesir'imizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlıyoruz" ifadelerini kullanan Milletvekili Canbey, sözlerini şöyle tamamladı:

“Destekleri için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Balıkesir'imize ve Edremit'imize hayırlı olsun."