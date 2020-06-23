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Canbey, Edremit İlçe Milli Eğitim'i ziyaret etti

Balıkesir AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey ve AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek’e hayırlı olsun dileklerini illetti.

Balıkesir AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey ve AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ederek İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek'e hayırlı olsun dileklerini illetti.


Balıkesir AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey ”Bugün güne güzel ilçemiz Edremit'imizde başladık. Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Yakup Özbek'e, İlçe Başkanımız Ekrem Umutlu ile hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Müdürümüze hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, görevinde başarılar diliyorum.” dedi.


Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek te misafirlerine nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

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