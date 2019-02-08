Canbey Tunus'ta Balıkesir'i tanıttı

Mustafa Canbey Tunus'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren TBMM Dışişleri Komisyonu heyetinde yer aldı.

Mustafa Canbey Tunus Parlamentosunda Balıkesir'i gündeme taşıdı. Canbey kendisinin Akdeniz'in bir parçası olan Ege Denizinin hemen kıyısındaki bir şehir; Balıkesirli olduğunu ifade ederek, Balıkesir'in zeytin ve zeytinyağının çok güzel olduğunu belirterek Tunus Parlamento heyetini Balıkesir'e davet etti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Volkan Bozkır başkanlığında Tunus'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret Tunus Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Latifa Habecchi'nin TBMM Dışişleri Komisyonu'nu daveti çerçevesinde, 5-7 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleşti. Mustafa Canbey de TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi olarak heyette yer aldı.

Ziyaret vesilesiyle, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ömer Faruk Doğan Tunus Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Latifa Habbechi ve Komisyon üyeleri onuruna akşam yemeği verdi. Dışişleri Komisyonun, Tunus Halkın Temsilcileri Meclisi Başkanvekili Mohamed Saidane başkanlığındaki Tunus Parlamento Heyeti ile resmi görüşmeleri sırasında söz alan Milletvekili Mustafa Canbey, selamlama konuşmasının ardından, Tunus Parlamentosunda Balıkesir'i anlattı.

Canbey, Balıkesir'i tanıtarak davet etti

“Kendimle ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Ben Akdeniz'in bir parçası olan Ege Denizi'nin hemen kıyısındaki bir şehirdenim. Adı: Balıkesir. Balıkesir'de çok güzel zeytinler üretilir. Bir de çok güzel zeytinyağları vardır” diyen Canbey, Tunus Parlamento Heyetini Balıkesir'e davet ederek, Balıkesir halkının misafirperverliğini kendilerine göstermek istediğini ifade etti.

Resmi ziyaret kapsamında, Tunus Halkın Temsilcileri Meclisi Başkanı Mohamed Ennaceur, Heyeti kabul etti. Ardından Heyeti Tunus Cumhurbaşkanı Milli Güvenlik Başdanışmanı Amiral Kamel Akrout ile görüştü. Tunus Halkın Temsilcileri Meclisi Başkanvekili Mohamed Saidane Heyeti onuruna resmi bir yemek verdi. Görüşmelerde, çok iyi düzeydeki Türkiye-Tunus ilişkileri ele alındı ve dost ve kardeş Tunusla işbirliğimizin daha da güçlendirilmesi imkanları görüşüldü.