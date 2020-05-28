İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Canbey ve Yılmaz'dan Havran'a ziyaret

Balıkesir AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz birlikte Havran’da gerçekleşen çalışmaları yerinde incelediler.

Balıkesir AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz birlikte Havran'da gerçekleşen çalışmaları yerinde incelediler.


Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Balıkesir AK Parti Milletvekili Mustafa Canbey ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile birlikte Havran ilçesinde incelemelerde bulundular.


Ziyaret hakkında bilgi veren Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy “Havran'da hizmet hamlesinin devamı için yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alış verişinde bulunuldu. Havran Ovası'nın bereketli topraklarını sulayacak ve büyük turizm potansiyeli olan Havran Barajı'nda incelemelerde bulunarak yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.” dedi. Ziyarete Havran AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Dayı ve Edremit AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu da katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.