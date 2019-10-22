İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Canbey, zeytincilik bölümünde incelemelerde bulundu

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr.

Mustafa Canbey, Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu (MYO) Zeytin ve Zeytin Teknolojileri bölümünde incelemelerde bulundu.


Bir dizi ziyaret için Edremit'e gelen Mustafa Canbey BAÜN Edremit MYO'da incelemelerde bulundu. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ile okulda incelemeler yapan Canbey'e Yüksek Okul Müdürü Dr. Rauf Sakin tarafından bilgiler verildi. Milletvekili Mustafa Canbey MYO kapsamında kurulan zeytin işleme, zeytinyağı üretim ve zeytin sabunu üretim atölyelerini inceledi ve “Zeytinin Okumuş Hali” markası hakkında Edremit Zeytincilik Enstitü Müdürü Dr. Tuba Öncül Abacıgil'den bilgi aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.