Canbey, zeytincilik bölümünde incelemelerde bulundu

Mustafa Canbey, Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu (MYO) Zeytin ve Zeytin Teknolojileri bölümünde incelemelerde bulundu.

Bir dizi ziyaret için Edremit'e gelen Mustafa Canbey BAÜN Edremit MYO'da incelemelerde bulundu. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ile okulda incelemeler yapan Canbey'e Yüksek Okul Müdürü Dr. Rauf Sakin tarafından bilgiler verildi. Milletvekili Mustafa Canbey MYO kapsamında kurulan zeytin işleme, zeytinyağı üretim ve zeytin sabunu üretim atölyelerini inceledi ve “Zeytinin Okumuş Hali” markası hakkında Edremit Zeytincilik Enstitü Müdürü Dr. Tuba Öncül Abacıgil'den bilgi aldı.