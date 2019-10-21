Canbey'den Edremit'e müjdeler

Mustafa Canbey Edremit'e kazandırmak için çalıştıkları yatırımlar hakkında bilgi verdi

Milletvekili Canbey 250 kişilik öğrenci yurdunun yatırım planına alındığını belirtirken, Tarıma Dayalı İhtisas Sera (süs bitkileri) Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili önemli aşama kaydedildiğini, yatak kapasitesi 400'e çıkartılan Edremit Devlet Hastanesinin yapımı için de çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi.

Edremit'e 250 kişilik yurt yapımı için çalıştıklarını ve bunun için önemli bir adım atılarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yatırım planına alındığını belirten Milletvekili Canbey, bu yatırımın takipçisi olduklarını söyledi.

Canbey, “Edremit MYO bölgesinde bulunan alan Hazineden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis edilmiş ve tüm kurumlar bu konuda olumlu görüş bildirmiştir. Bundan sonraki süreç ise, plan tadilatı yapılması gerekmektedir. Mevcut alana göre hızla projesi tamamlanacak ve inşallah temel atımını gerçekleştireceğiz” diye konuştu. Canbey, yurt konusundaki destekleri için İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'ye teşekkür etti.

Edremit'te alternatif tarımsal üretimi geliştirmek, bölgeye yeni yatırım alanları kazandırmak, bölgede yeni istihdam sahaları oluşturmak ve Türkiye'nin dünya süs bitkileri ve çiçekçilik pazarındaki yerini güçlendirmek amacıyla Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera (süs bitkileri) Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) kurulması için çalışma yürüttüklerini de belirten Milletvekili Canbey, yer tahsisinin yapıldığını ve OSB'nin tüzel kişilik kazandığını ifade etti. Canbey ”Milli Emlak'tan satın alma süreci tamamlandı. Bin 500 kişiye istihdam sağlayacak OSB'nin 2021 yılında üretime başlanması planlanmaktadır.” dedi.

Mustafa Canbey sağlık alanındaki yatırımlar arasında yer alan Edremit Devlet Hastanesi için de Bakanlık ile koordineli olarak çalıştıklarını ve 225 olarak planlanan yatak kapasitesini 400'e çıkarttıklarını belirtti. Canbey, “Bölgenin ihtiyacı olan bu hastanenin turizm potansiyeli, nüfus artışı ve çevre ilçeler ile Çanakkale'ye de olan yakınlığı düşünülerek yatak kapasitesinin artırılması için yaptığımız girişimler sonuç vermiş ve şu an 400 yataklı olarak yapılması için çalışmalar sürmektedir. Bu kapsamda hastaneni zemin etüt çalışmaları yapılmış olup, ilçemize kazandırılması için çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

Edremit Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Ali Sırmalı, Sağlık İl Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Balıkesir Üniversitesi Edremit MYO Müdürü Raif Sakin, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna da katıldı.

Toplantının yanı sıra Milletvekili Canbey beraberindekilerle birlikte Edremit Ticaret Odası ile Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünü de ziyaret etti.