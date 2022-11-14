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Çanga ebediyete uğurlandı

Balıkesir’de önceki gün vefat eden eski tüccarlardan Nevzat Çanga, dün Zağnos Paşa Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Başçeşme Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Balıkesir'de önceki gün vefat eden eski tüccarlardan Nevzat Çanga, dün Zağnos Paşa Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Balıkesirli işadamı Ersin Çanga'nın babası eski tüccarlardan 94 yaşındaki Nevzat Çanga'nın cenazesi dün Zağnos Paşa Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Başçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi. 3 çocuk babası Nevzat Çanga'nın cenazesine Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Ticaret Borsası Başkanı Ersin Erdoğmuş, iş ve siyaset dünyasının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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