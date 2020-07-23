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Çaresiz kalan yavru kedinin fotoğraftaki zor anları yürek parçaladı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, bir apartmanın balkon boşluğuna düşen ve zor anlar yaşaması fotoğraf karesine böyle yansıyan yavru kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir apartmanın balkon boşluğuna düşen ve zor anlar yaşaması fotoğraf karesine böyle yansıyan yavru kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.


Edinilen bilgiye göre, Akçay Mahallesi Oruçreis Caddesi 314.Sokak'ta bir apartmanın balkon boşluğuna düşen yavru kedi sıkışıp çıkamadı. Daire sahiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılmayan kedi için itfaiyeden yardım istendi. Balıkesir Büyükşehir İtfaiye ekipleri yoğun bir uğraş sonucu yavru kediyi kurtardı. Vatandaşlar ekiplere teşekkür ettiler.

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