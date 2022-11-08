Çatı katında çıkan yangın korkuttu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın korkutu.

Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Altınkum Mahallesi İnönü Caddesi Bayraktar Apartmanı'nın çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında iki evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Yangında mahsur kalan ve yaralanan olmadı.