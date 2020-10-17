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Çatı yangını korkuttu

Balıkesir’in Karesi ilçesindeki Atatürk Mahallesi Bandırma Caddesi üzerinde bir apartmanın çatısında yangın meydana geldi.

Balıkesir'in Karesi ilçesindeki Atatürk Mahallesi Bandırma Caddesi üzerinde bir apartmanın çatısında yangın meydana geldi. Baca temizliğinden kaynaklandığı tahmin edilen yangın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Merkez ve Altıeylül Grup Amirliğinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.


Öğle saatlerinde meydana gelen çatı yangı dolayısıyla Balıkesir-Bursa yolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Merkez ve Altıeylül Grup Amirliğine bağlı ekiplerin müdahale ettiği yangın çevre binalarda korku yaşattı.

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