Çatı yangını korkuttu

Balıkesir’in Gömeç ilçesine bağlı Karaağaç mahallesinde inşaat halindeki binada yangın çıktı.
Balıkesir'in Gömeç ilçesine bağlı Karaağaç mahallesinde inşaat halindeki binada yangın çıktı. Çıkan yangında ölü ve yaralı bulunmazken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay öğle saatlerinde Gömeç'in Karaağaç Mahallesinde meydana geldi. Mehmet Köprülü Caddesi üzerinde inşaat halindeki binanın çatı katında yangın çıktı. Çatıda yalıtım için mebran çalışması yapan inşaat ustalarının ateşi kaçırması sonucu çıkan yangı Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen yada yaralanan bulunmuyor.