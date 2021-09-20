Cats of small village çocuklar için oyun konferansı Küçükköy'de başladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi'nin katkılarıyla, CATS of Small Village çocuklar için oyun konferansı, Küçükköy Halil Başyazgan Kültür Merkezi'nde başladı.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan konferansta kültür, sanat teknolojileri, çocukların fikirlerinin gerçek bir oyun tasarımına dönüşebilmesi için neler gerekli olduğu anlatıldı. Konferansa katılan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Çocuklarımızın geleceğe yön verebilmesi için teknolojik altyapıya sahip olmaları, yetenek ve meraklarının yanı sıra motive olarak potansiyellerini ortaya çıkartmaları sayesinde geleceğin teknoloji temellerini çocuklarımızla birlikte atacağız. Böyle bir organizasyonda olmaktan gurur duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.