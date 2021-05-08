Çaygören Barajı yüzde 99 doluluk oranına ulaştı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bulunan Çaygören Barajı'nın kuraklıkla mücadelesinde edilen dualar ve kesilen kurbanlar yerini buldu. Kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kalan ve 2000'li yıllardan bu yana doluluk oranı ilk kez yüzde 10'un altına düşen Çaygören Barajı tam doluluk oranına ulaştı.

Ocak ve Şubat aylarındaki kar ve yağmur suları baraj seviyesini kademeli olarak yükseltti. Balıkesir geneli 4 ilçenin ve Balıkesir merkezli bir kısım ovanın sulanmasına imkan sağlayan 150 milyon metreküp hacme sahip Çaygören barajındaki doluluk oranı yüzleri güldürdü.

Sındırgı İlçe merkezine 20 km uzaklıktaki Hisaralan kotuna kadar baraj seviyesi yükseldi. Çaygören barajındaki doluluk oranı drone ile havadan görüntülendi. Suyun dolması ile oluşan adacıklarda kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Başkan Yavaş “Dualarımız kabul oldu, doluluk oranı yüzümüzü güldürdü”

Çaygören Barajında doluluk oranının yüzde 99'lara ulaştığını belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “ Çaygören Barajı Sındırgı'nın, Balıkesir'in özellikle, üç dört ilçesini sulayabilen büyük bir baraj. 17 milyon metreküplük kapasitesi ile hem elektrik santrali, hem taşkın önleme maksadıyla, hem de ciddi manada Sındırgı'nın, Bigadiç'in, Kepsut'un, Balıkesir merkezin ovasını sulayabilen büyükçe bir barajımız. Tabi bu sene yağışlar ne olur, ne olmaz, derken mevlam neylerse güzel eyler dedik, dualarımızı ettik. Edilen dualar kabul oldu. Çaygören barajı bugün tam yüzde 99 diyebileceğimiz bir seviyeye kadar doldu. Elhamdülillah. Tarımdaki arkadaşlarımız, şu pandemi de bile, tarlasında olan bereket için koşturan, helal rızık için koşturanların endişe edebileceği hiçbir durum söz konusu değil. Rabbim öyle bir güzellik verdi ki baraj şu an da Hisaralan nihai kotuna kadar, yüzde 100' yakın bir seviyede doluluk oranı var. Hakikaten tarım sezonunu etkileyecek bir hadise. Endişeye mahal olmadan barajımızın kapasitesinin dolu olduğunu görmek bizleri mutlu ediyor“ dedi. Havaların ısınması ile birlikte tarlalarda sulama yapılması için kanallara su verilmeye başlandı.