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Çaygören çayında kaçak balık yakalayanlara para cezası verildi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde jandarma ekipleri Çaygören Çayında kaçak balık avlayan kişileri yakalandı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde jandarma ekipleri Çaygören Çayında kaçak balık avlayan kişileri yakalandı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca deniz ürünlerinin yasa dışı yollarla avlanmasını önlemek maksadıyla icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında; Sındırgı ilçesi Osmanlar mahallesi Çaygören Çayında H.A., R.T. ve M.T. isimli şahısların 15 Mart - 15 Haziran 2020 dönemini kapsayan yasak av döneminde avlandıkları tespit edilmiş, şahısların yanında bulunan 5 adet kamış olta, 2 adet serpme ağ, 13 adet misina, 17 adet zil, ve 1 adet kepçeye el konuldu. Mevcut durum üzerine H.A., R.T. ve M.T.'ya, "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefet ve Kaçak Avlanma" suçundan idari para cezası uygulandı.Yasak av süresince güvenlik güçlerinin gerekli denetimlere aralıksız olarak devam edileceği açıklandı.

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