Çelenkler rüzgarın azizliğine uğradı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla siyasi parti, akademik odalar, sivil toplum kuruluşları ve derneklerin düzenlediği alternatif çelenk koyma töreninde ilginç anlar yaşandı. Hava şartlarının rüzgarlı oluşu sebebiyle çelenkler devrildi. Bazı sivil toplum kuruluşları çelenklerin devrilmemesi için yanına bir kişi görevlendirirken, bazıları da çelengi anıtın yan tarafına koyarak çözüm buldu.

Balıkesir merkezdeki törende genelge gereği çelenk sunamayan siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve odalar alternatif tören düzenledi. Anıta konulan çelenkler rüzgarın azizliğine uğrayarak tören boyunca devrildi. Bazı kuruluşlar çelenklerin devrilmemesi için görevli tayin ederken, bazıları da anıtın yanına çelenklerini koymayı uygun gördü.