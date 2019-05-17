Çeltik su ile buluştu

Balıkesir'in Manyas ilçesinde çeltik ekimlerine başlandı. Bu yıl çiftçilerin 65 bin dekarda çeltik ekmesi bekleniyor.

Manyas'ta buğdaydan sonra ilçe tarımının en önemli ürünü olma özelliğini taşıyan olan çeltik ekimleri başladı. Çiftçiler çeltik ekiminin Mayıs ayı sonuna kadar süreceği belirtildi. Ekim öncesi hazırlanan alanların 10 cm. yüksekliğinde suyla doldurulmasından sonra çiftçiler, sırt motorları ve traktörlerle çeltik danelerini dekara 20 kilo olmak üzere suyla buluşturuyorlar. Su seviyesinin bu rakamların altında olmasının sert bir rüzgarda ekilmiş olan daneleri savuracağı belirtiliyor.

Geçtiğimiz yıl 60 bin dekar alanda çeltik ekimi yapıldığı, bu yıl da bu rakamın 65 bin dekar olmasının beklendiğini söyleyen Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç “Sulanabilir alanların artmasıyla birlikte ekim alanı da genişliyor, çeltik cinsine göre 120 ila 150 gün arasında hasat edilme durumuna geliyor. Bölgemizde baldo, Osmancık ve yabancı çeşit olmak üzere üç çeşit çeltik ekimi yapılıyor. Çiftçi bu konuda arayış içerisinde, hastalığa dayanıklı, boy yapmayan, yatmayan verimi bol olan çeşitler üzerinde durmakta, tabi gözle görürse o çeşitleri tercih etmektedir. Bu yıl girdi maliyetlerimiz yüksek, en düşük maliyetimiz yüzde 60, en basitinden Devlet Su İşlerinin vermiş olduğu su bedelinde bile yüzde 40-45 artış olmuştur. 58 liralık su bedeli 80 lira olmuştur. Bunun yanında mazot, gübre girdileri de çok yüksek ” dedi.