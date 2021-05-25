Çeltikte damlama sulama teşvik ediliyor

Bu yıl 80 bin dekar ekim alanı ile Manyas ilçesinde de önemli bir yere sahip çeltikte su tüketimini asgari seviyeye indirmek için damlama sulama ile sulamayı gerçekleştirecek olan çiftçilere tohum bedelinin yüzde 75'lik kısmını devlet karşılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca çeltiğin ana maddesi olan suyu damlama usulü ile kullanan üreticilere çeltik tohumu yardımı yapıyor. Manyas'ta toplam da 153 dekar da damlama sulama taahhüdünde bulunan kırsal mahallelerde ki yedi çiftçiye Manyas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce toplamda 3 bin 60 kg. baldo ve efe cinsi çeltik tohumu dağıtıldı. Çiftçi çeltik tohumu bedelinin yüzde 25'lik tutarı olan ve kg.na 2.25 lira toplam da ise 6 bin 885 lira ödeme yaparken, devlet tarafından ise tohum bedeli olarak 20 bin 655 lira hibe yardımı yapıldığı belirtildi.