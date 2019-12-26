İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cengiz Ünder baba ocağı Sındırgı'da

İtalya Serie A ekiplerinden Roma’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, yılbaşı tatilini geçirmek için Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bulunan baba ocağına geldi.

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, yılbaşı tatilini geçirmek için Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bulunan baba ocağına geldi.


Hemşehrileri ve akrabaları ile buluşan milli sporcu Cengiz Ünder, Sındırgı sokaklarından memleket hasretini gideriyor. Ünder'i gören hayranları da her fırsatta fotoğraf çektiriyor. Sındırgı'nın adını dünyaya duyuran milli futbolcu Ünder'in en sevilen özelliği ise kişiliğinden ödün vermeyerek, geldiği yeri asla unutmaması. Bu yüzden Sındırgı halkı tarafından sevgi ile karşılan Ünder'e Roma'da en çok özlemini çektiği çay ikram edilince memnuniyetini dile getiriyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.