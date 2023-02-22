İhlas Haber Ajansı

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Cennetayağı Mahallesi'ne yeni yağmur suyu hatları döşeniyor

Balıkesir’in Edremit Belediyesi ekipleri kış mevsiminde sorun yaşanmaması için yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına Cennetayağı Mahallesi’nde devam ediyor.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi ekipleri kış mevsiminde sorun yaşanmaması için yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına Cennetayağı Mahallesi'nde devam ediyor.


Edremit Belediyesi ekipleri, kış mevsiminde şiddetli yağışlarda sorun yaşanmaması, su birikmemesi ve yaya ve araç trafiğinin kolaylaşması amacıyla ilçe merkezindeki Cennetayağı Mahallesi'nde yeni yağmur suyu drenaj hatları döşüyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kent genelindeki farklı noktalarda altyapıyı güçlendirme çalışmaları dahilinde Cennetayağı Mahallesi 793. Sokağa yeni hatlar ekleniyor. Yeni hatların yanı sıra taşkınların ve su baskınlarının önlenmesi için ekipler tarafından menfez, mazgal ve giderlerin temizliği de düzenli olarak yürütülüyor.

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