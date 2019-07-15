Çerkesler Balıkesir'de buluştu

Uluslararası Orhanlı Kafkas Festivali, görkemli bir şekilde gerçekleşti. Yöresel kıyafetlerle dansların sergilendiği festivalde, dünyanın dört bir tarafından gelen binlerce Çerkes kültürlerini tanıttı.

Türkiye ve dünyanın birçok yerinden gelen Çerkesler Balıkesir'de ağırlandı. 2015 yılında Çerkes kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kurulan Orhanlı Çerkes Kültür Derneği'nin; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Karesi Belediyesi, Altıeylül Belediyesi, Kepsut Belediyesi, Kafkas Dans Organizasyon, Esas 10 Burda AVM ve Kafkas Kömür Ticareti'nin destekleriyle gerçekleştirdiği Orhanlı Kafkas Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivale katılanlar, 17.45'te Milli Kuvvetler Caddesi'nin başından Kurtdereli Spor Salonu'na kadar süren kortejde ellerinde; Türk bayrakları, Adıge Cumhuriyeti, Dağıstan Cumhuriyeti, Kabardey Balkan Cumhuriyeti, Osetya Cumhuriyeti bayraklarıyla yürüdüler. Geniş katılımla gerçekleşen kortejin sonunda Kurtdereli Kapalı Spor Salonu önünden gösterilerin düzenleneceği Esas 10 Burda Alışveriş Merkezi'ne otobüs kaldıran Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, festivale katılmak isteyenlere ücretsiz olarak ulaşım sağladı.

Festival büyük ilgi gördü

Esas 10 Burda AVM'de başlayan gösterilere, Çerkeslerin yanı sıra Balıkesirliler de büyük ilgi gösterdi. Binlerce Çerkes'in bir araya geldiği festivalde, rengârenk ve ilgi çekici kıyafetleriyle; Yalova Kafkas Ekibi, Adıge Cumhuriyeti Kafkas Ekibi, Dağıstan Cumhuriyeti Kafkas Ekibi, Kabardey Balkar Cumhuriyeti Kafkas Ekibi, Osetya Cumhuriyeti Kafkas Ekibi gösterilerini sergilediler. Festivalde, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak konuşan Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul “Balıkesirli Adıge hemşehrilerim, Adıge seven Balıkesirli hemşehrilerim hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Çerkesler; yaşayışlarıyla, kültürleriyle renkli kişilerdir, örnek kişilerdir. Bulundukları memleketlere, milletlere; yaşayışlarıyla, eylemleriyle, kültürleriyle ve vatana bağlılıklarıyla, milletini sevmeleriyle hep örnek olmuşlardır. Bulundukları topraklara hem iktisadi yönden hem de askeri yönden hizmet etmişlerdir. O ülkenin başı derde düşmüşse, savaşa girmek zorunda kalmışsa hep ön saflarda yer almışlardır. İşte, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumasında da Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet var olmasında da Çerkesler hep en önde yer almıştır. Hem cephede hem şehirlerin kalkınmasında, gelişmesinde büyümesinde en önde çalışmışlardır. Çerkesler; güzel insanlardır, iyi insanlardır. Onlar ‘Habze' yani kendi içlerindeki anayasası, örf ve adetleriyle yaşayabilen ve bunlarla bulundukları toplumlara örnek olan kişilerdir. Saygılarıyla, efendilikleriyle, hanımefendilikleriyle hep örnek olmuşlardır. Bizim Çerkesler, işte böyle bir millettir ve Balıkesir'de de tüm Türkiye'de de bu şekilde var olup bu günlere kadar geldiler. Yine birlik, beraberlik içinde bu ülkede bu bayrak altında var olmaya devam edecekler. Sizlere, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz Bey'in selamını getirdim. Kendisi Susurluk'un Yıldız Mahallesi'nde doğdu, orada büyüdü. Çerkes Mahallesi'nde büyüdü ve Çerkesleri gerçekten çok sever. Bizim kültürümüzün yaşaması doğrultusunda da Karesi Belediye Başkanıyken de şimdi Büyükşehir Belediye Başkanlığında da Çerkes kültürünü hep destekliyor. Bugünkü etkinliklerimize de yine en büyük desteği verdi. Burada biraz sonra yaşayacağımız o güzel gösterilerin bizimle buluşması imkânı verdi. Kendisine sonsuz teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Festivale; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkapdan, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Balıkesir Milletvekilleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlarından; Elvan Bahar Göktepe, Ahmet İnan, Yahya Akduman, siyasi partilerin temsilcileri ile Türkiye ve dünyanın dört bir yanından Çerkesler katıldı.