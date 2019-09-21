Çevreci çocuklardan iklim grevi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde çocuklar 'Küresel İklim Grevi'ne destek verdi.

Ayvalık'taki Küresel İklim Grevi, saat 17.00'de öğretmenevi önünden ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren yürüyüşle başladı. Öğrenciler ellerinde 'Otuzlarımı görmek istiyorum', 'İklim krizinin farkında mısınız?', 'Denizler yükseliyor biz de', 'Gezegen B Yok', 'Geleceğimden endişe ediyorum', 'Eğitimliyi dinlemeyecekseniz neden okula gidelim?', 'Winter is not coming' yazılı pankartlar taşıdı.

İlçe merkezine gelen kalabalık grup adına konuşan Ayvalık'taki eylemin öncüsü 14 yaşındaki Ege Edman isimli öğrenci; “Biz insanlar kömürü yeri altından çıkarıyor, ısıtmada kullanıyoruz. Petrolü yerin altından çıkartıyor arabalarda, uçaklarda yakıt olarak, evlerimizde poşetlerde ve su şişelerimizde plastik olarak kullanıyoruz. Bunlar ve daha birçok fosil yakıtın çıkartılırken ve kullanılırken atmosfere saldığı karbondioksit gazı dünyamızın hızla ısınmasına yol açıyor. Bilim bize diyor ki; bu ısınma şimdiden gerçekleşmeye başlayan felaketleri giderek arttıracak ve eğer acilen harekete geçmezsek dünyamızın yok oluşuna sebep olacak.” dedi.

16 yaşındaki İsveçli öğrenci Greta Thunber'in bu gerçeğe dikkat çekmek için 2018'in Ağustos ayından beri her Cuma günü okul grevi yaptığına işaret eden Edman, “Bu bir yıl içinde tüm dünyada milyonlarca genç Greta'nın izinden sokağa çıkmaya başladı. Greta, üç gün önce yaptığı konuşmasının sonunda '20 Eylül'de sokaklarda görüşmek üzere' demişti. Ve işte buradayız” diye konuştu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ise böylesi anlamlı bir eyleme öncülük eden Ege Edman'ı tebrik ederek, globalleşen dünyanın günümüzde adeta küçük bir şehir gibi olduğunu ve bu meseleden bütün insanların etkilendiğine dikkat çekti.

Bilim insanlarına göre 2030 yılına kadar tüm dünyada karbon salınımı sıfıra indirilmezse su kıtlığı başta olmak üzere ortaya çok büyük çevre felaketleri çıkması bekleniyor.