CHP Adayı Tosun : Bandırmalıların en doğru kararı vereceğine eminim

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde CHP Bandırma Belediye Başkan Adayı Av.Tolga Tosun, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği miting ile Bandırmalılara hitap etti.

Mart'ın sonunda baharın geleceğine inananların, derman belediyeciliğine güvenenlerin heyecanını ve inancını gördüklerini ifade eden CHP Bandırma Belediye Başkan Adayı Av.Tolga Tosun, “7'den 70'e açıklamamıza katılan herkese çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Bandırmalılarla buluşmalarının herkes için önemli günlerin bir başlangıcı olduğunu ifade eden CHP Belediye Başkan Adayı Av.Tolga Tosun, “Başta sevgili eşime, anneme, babama, kardeşime, desteğini esirgemeyen bütün aileme, Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, Parti Meclisine, MYK üyelerine, İl Başkanımıza, İlçe Başkanımıza, Milletvekillerimize, partimizin tüm üyelerine, 5 yıl beraber çalıştığımız Sayın Dursun Mirza'ya, Bandırmamızın yeni doğmuş bebeğinden en yaşlısına bütün Bandırmalı hemşerilerime, dostlarıma, yol arkadaşlarıma ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Çok güzel bir süreci birlikte yaşayalım”

Gelinen durumda ulusal bir mesele ve çok önemli yerel yönetim süreci olduğunun önemle altını çizen Başkan Adayı Tosun, çok güzel bir süreci hep birlikte yaşayalım çağrısı yaptı. Seçim sürecinde hemşerilerine nasıl bir Bandırma istediklerini anlatacaklarını ifade eden Tosun, “Dünyanın merkezi olması gereken bu güzel kentin tüm unsurlarını sadece Bandırmalılarla değil tüm Türkiye ve dünyayla paylaşacağız.” diye konuştu.

“Bandırmalıların en doğru kararı vereceğine eminim”

Kampanya boyunca çok kararlı bir şekilde erdemli, özenli ve ahlaklı bir süreci yaşatacaklarının sözünü veren Tosun, “Bu yönüyle hazırlıklarımızın Bandırma'nın geleceği için en üst seviyede, en değerli vatandaş hazinesiyle bu şehrin yaşayanlarının içinde olduğu bir sürecin hep birlikte yönetileceğinden kimsenin kuşkusu olmasın. En doğru kararı vereceğine inandığımız Bandırmalılarla, yeni bir başlangıç, yeni bir dönem ve yeni sözlerin söyleneceği süreci hep birlikte paylaşacağımızdan yüzde yüz emin bir şekilde Tolga Tosun olarak Bandırmalıların karşısına çıkmış bulunmaktayım. Tüm bu kavramlarla Bandırma'da oluşturduğumuz sevgi ve saygı ortamıyla ifade ediyorum ki Bandırma'da yaşayan herkesin kalbini kazandığımız gibi tüm bu süreç şehrimize ve Türkiye'mize hayırlı olsun” dedi.