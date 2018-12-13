CHP Balıkesir heyeti, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek

CHP-İYİ Parti ittifakının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı daha önce açıklanan Ahmet Akın'ın genel merkez tarafından geri çekilmesiyle duruma tepki gösteren İl yönetimi, CHP Genel Başkan yardımcılarıyla görüşmelerde bulundu.

CHP İl Başkanı Serkan Sarı'nın Ahmet Akın'ın adaylıktan alınmasının Balıkesir'de oluşacak sıkıntıyı dile getirdiği belirtilirken, CHP heyetinin yarın da Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşeceği öğrenildi. CHP İl Başkanı Serkan Sarı genel başkan yardımcılarıyla yaptığı görüşmede ittifaka itirazlarının olmadığını, itirazlarının aday olarak gösterilen Ahmet Akın'ın geri çekilmesine olduğunu söyledi. Sarı Ankara'daki görüşmelerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Biz Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti'nin ittifak yapmasına karşı değiliz. Bizim karşı olduğumuz Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Ahmet Akın'ın geri çekilmesidir. Bu durum Balıkesir'de büyük sıkıntılar doğuracaktır. Bizim adayımız Ahmet Akın aylardır Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmak için gece gündüz demeden çalışmalarını yürütüyordu. Bu sıkıntının çözümü için yarın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte bir görüşme yapacağız” diye konuştu.