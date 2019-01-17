CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı:

Sarı, İyi Parti ile yaptıkları ittifakın görüşmeleri neticesinde en başarılı sonucu alacakları kombinasyonu oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

CHP İl Başkanı Serkan Sarı, Altıeylül ve Karesi ilçelerindeki devam eden görüşmeler hakkında bilgilendirmede bulundu. Sarı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Altıeylül ve Karesi'de müzakereler devam ediyor. Şu anda görüşmelerimiz olumlu bir şekilde ilerliyor. Biz ittifakın Balıkesir'de en başarılı sonucu alacağı kombinasyonu yaratmaya çalışıyoruz. İlçeleri buna göre paylaşıyoruz. Bu ittifak süreci daha çok genel merkez düzeyinde ilerliyor. Biz de kendi görüşlerimizi, bölgenin dinamiklerini aktarıyoruz. Buradaki beklentileri ve sorunları, bilgi, birikimi yukarıya aktararak Balıkesir adına en doğru kararın alınmasını arzu ediyoruz. Bugün AKP'nin elindeki belediyelerin iyi yönetilmediğini hep birlikte görüyoruz. Bu kötü yönetime dur diyebilmek için de geçtiğimiz günlerde alınan ittifak doğrultusunda en iyi ittifakı sağlayabileceğimiz şekle kavuşmayı istiyoruz” dedi.

"Edremit Hasan Arslan ile daha iyi bir dönem geçirecek"

Genel Merkezin Edremit için Kamil Saka yerine aday gösterdiği Hasan Arslan ile ilgili olarak kendisine sorulan bir soruyu da cevaplayan Sarı, “Edremit'te 30 yıldan buyana belediye başkanımız Kamil Saka, geçtiğimiz Merkez Yürütme Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda yeni bir adayla önümüzdeki dönemde yola devam etme kararı alındı. Önümüzdeki dönemde bir önceki dönem Zeytinli Belediye Başkanı olan Selman Hasan Arslan ile bu seçimlere devam edilecek. Kamil başkan özverili çalışmaları ile hem Edremit'e hem partimize güzel hizmetlerde bulundu. Bu süreç partililerimizin birbirine yükümlülükleri devrettiği bir süreçtir. Önümüzdeki zamanda Selman Hasan Arslan ile yaptıklarımızın üzerine koyarak daha iyi bir döneme hazırlanılacak. Sorunları çözecek, insanların dertlerine derman olacak bir anlayış ile siyaset yapıyoruz. Burada bizleri temsil edecek başkan adaylarımız genel merkezimizce açıklanmıştır. Yeni aday arkadaşımıza seçim döneminde ve seçimlerden sonra iyi bir dönem geçirecek ve seçimlerden sonraki belediyecilik döneminde başarılar dilerim” diye konuştu.

İsmail Ok ile bir araya gelmeye bir adım kaldı

Son olarak CHP ve İYİ Parti'nin ittifakı sonrası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan İsmail Ok ile ittifak görüşmeleri tamamlandığında bir araya geleceklerini ve net bir şekilde sahaya ineceklerini belirten Sarı, “İttifakın tamamlanmasını bekliyoruz. İlçeler düzeyinde uzlaşı sağlanmasını bekliyoruz. Uzlaşı sağlandığında verimli bir çalışma ortamı yakalanacaktır. Bu süreç imza altına alındığında bütünleşmiş olacağız. Şu anda kaynaştık. İlçe örgüt temasları sürüyor. İller nezdinde biz de görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Yakın zamanda sahaya net bir şekilde çıkmış olacağız. Burada artık İsmail Ok'u, İyi Parti veya CHP'nin adayı değil ittifakın adayı olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.