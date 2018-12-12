CHP Balıkesir örgütü Ankara yolcusu

CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Akın'ın adaylıktan geri çekildiği iddiasının yankıları CHP İl Başkanlığında devam ediyor. İl Başkanı Serkan Sarı, bütün parti yönetimi ile birlikte Ankara'ya Genel Merkeze gitme kararı aldı.

CHP İl Başkanı Serkan Sarı, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın'ın çekilmesiyle ilgili en son yaptığı açıklamada tüm ilçelerdeki ilçe başkanlarını partiye çağırdığını duyurdu. Sarı, tüm ilçe başkanlarının İl Başkanlığına gelmesinden sonra gecenin ilerleyen saatlerinde ya da sabaha karşı Ankara'ya hareket edeceklerini bildirdi.

İl Başkanı Sarı, ittifak sonrasında Balıkesir'deki CHP'nin adayı ile ilgili geri çekilme söylentilerinin Genel Merkez tarafından doğrulanmadığını da belirterek, Genel Merkezdeki yöneticilere hiçbir şekilde ulaşamadıklarını ifade etti. Sarı, ayrıca CHP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın'ın da haberlerin çıkmasıyla birlikte Ankara'ya hareket ettiğini belirtti.

Sarı, Ahmet Akın'ın Genel Merkeze giderek orada adaylığının geri çekilmesiyle ilgili görüşmelerde bulunacağını ve Ahmet Akın'a destek olmak için de tüm ilçe başkanları ve partililerle birlikte Ankara'ya hareket edeceklerini söyledi. Sarı, adayları Ahmet Akın'ın arkasında olduklarını da belirterek, kararın değişmesi için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını kaydetti. Sarı, ayrıca adaylarının geri çekilmesi durumunda yönetimden istifa edeceklerini bir kez daha açıkladı.