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CHP Balıkesir'de dört ilçe belediye başkan adayını açıkladı

31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler seçimi öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden dört ilçenin adayı açıklandı.

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler seçimi öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden dört ilçenin adayı açıklandı. Parti Meclisi'nin toplantısı sonrasında Gönen, Gömeç, Karesi ve Sındırgı ilçelerinin belediye başkan adayları belirlendi.


CHP Parti Meclisi'nin bitiminin ardından yapılan açıklamada Gönen'de İbrahim Palaz, Gömeç'te Mehmet İrem Himam, Karesi'de Levent Tellioğlu ve Sındırgı'da da Tuncay Öztürk CHP'nin seçimlerdeki adayı olarak belirlendi. CHP'de daha önce Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Ahmet Akın'ın yanı sıra Balya Belediye Başkan Adayı Orhan Gaga, Havran Belediye Başkan Adayı Bedri Şahin, Manyas Belediye Başkan Adayı Mevcut Başkan Tancan Barçın ve Burhaniye Belediye Başkan Adayı olarak da Ali Kemal Deveciler'in adı açıklanmıştı. Balıkesir'de adaylığı açıklanmayan ilçelerin ise 20 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor.

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