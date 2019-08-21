CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Burhaniye'de

Bu yıl 30. kez yapılacak olan ve cuma günü başlayacak olan Burhaniye Ören Turizm Kültür ve sanat Festivalinin onur konuğu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Kılıçdaroğlu, festival açılışı öncesi Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'i ziyaret edecek. Saat 16.30'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediyeyi ziyareti ile başlayacak olan festival programında, Kılıçdaroğlu, saat 18.30'da İskele'de yapımı tamamlanan Demokrasi Parkı'nın açılışını yapacak. Açılış sonrasında ise 19.15'de Ören meydanında kurulan stantların ve festivalin kurdelesini kesecek olan Kemal Kılıçdaroğlu, 19.30'da Ören meydanında vatandaşlara bir konuşma yapacak.