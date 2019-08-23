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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Burhaniye'de

Balıkesir’de temaslarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burhaniye ilçesine geldi.

Balıkesir'de temaslarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burhaniye ilçesine geldi.



CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Burhaniye ilçesinde Belediyeyi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nu Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve çok sayıda partili karşıladı. Makam odasında gerçekleşen ziyarette Kemal Kılıçdaroğlu, ilçe hakkında bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, daha sonra Gömeç ilçesindeki ziyaretleri için ilçeden ayrıldı.

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