İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

CHP, Gönen'de buluştu

CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, Gönen ilçesinde düzenlenen Belediye Başkanları istişare toplantısına katıldı.


Balıkesir'de saha çalışmalarını aralıksız sürdüren CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, teşkilatlar ve Belediye Başkanlarıyla da istişare toplantıları düzenliyor.


Bu kapsamda Gönen ilçesinde düzenlenen ‘Belediye Başkanları İstişare Toplantısına' katılan CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, “Tüm teşkilatlarımız uyum içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. İlçe Belediye Başkanlarımızla yaptığımız istişare toplantısı son derece verimli geçti. Bölgemizde halkımızın sorun ve sıkıntıları ile belediyelerimizin yürütmüş olduğu çalışmaları ele aldık. İlçe Belediye Başkanlarımız ile yapılan çalışmalar hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunduk. İl ve ülke gündemini değerlendirdik. Katılım sağlayan belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.