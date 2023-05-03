CHP Grup Başkanvekili SKM açılışına katıldı

Yaklaşan 14 Mayıs seçimleri öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi, Balıkesir İl Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın da katıldığı açılışta seçimin önemine vurgu yapıldı.

CHP İl Başkanı Erden Köybaşı ve yönetimi tarafından hazırlanan Seçim Koordinasyon Merkezi bir iş merkezinde açıldı. Seçim gününe kadar seçim çalışmalarının koordinasyonunun yapılacağı merkezde seçim akşamı da sandık görevlilerinden elde edilen sonuçlar bilgisayara işlenecek. CHP SKM'nin açılışında konuşan Grup Başkanvekili Özgür Özel, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikinci tura kalmadan seçtirmek için çalışacaklarını söyledi.