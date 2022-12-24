CHP İl Başkanı Serkan Sarı milletvekilliği için istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı genel merkezin tavsiye kararına uyarak 28'nci dönem milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti. İl Başkanı Serkan Sarı düzenlediği toplantı ile 2023 yılında yapılacak milletvekilliği seçimlerinde Balıkesir listesinde yer almak istediğini söyledi.

Salih Tozan Kültür Merkezi'nde düzenlediği aday adaylığı açıklama toplantısına CHP Milletvekilleri Fikret Şahin ve Ensar Aytekin'in yanı sıra CHP'li belediye başkanları, CHP ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolları başkan ve yöneticilerle partililer katıldı.

Son kez il başkanı olarak partililere seslendiğini söyleyen Serkan Sarı konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediklerini de kaydetti.