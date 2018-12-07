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CHP İlçe Başkanı istifa etti

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Atilla Atakay görevinden istifa etti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Atilla Atakay görevinden istifa etti.


Bandırma'da Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı görevinde bulunan Atilla Atakay, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etti.


Kısa bir süre önce ayağından ameliyat olan Atilla Atakay sağlık sebeplerini öne sürerek bu görevinden ayrıldı. Olağanüstü toplanan CHP İlçe Yönetim Kurulu tüzük gereği yönetim kurulu üyeleri içinden bir üyeyi başkan seçti. Bu göreve Niyazi Yeloğlu ve Hüseyin Bahar aday oldular. Yönetim Kurulu'nun yaptığı oylamada 10 üyenin oyunu alan Niyazi Yeloğlu CHP İlçe Başkanı oldu.

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