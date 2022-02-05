CHP Manyas'ta buluştu

CHP Balıkesir Milletvekili ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Balıkesir'deki CHP'li belediye başkanları ile birlikte Manyas'ta düzenlenen 2022 yılı değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıya ayrıca CHP İl Başkanı Serkan Sarı ve 20 ilçe başkanı da katıldı. CHP'liler toplantı öncesinde Manyas'ta esnaf ziyareti yaparak vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Milletvekili Ensar Aytekin, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, Gömeç Belediye Başkanının rahatsızlığından dolayı katılamadığı diğer CHP'li Belediye ve İlçe Başkanları Manyas'ta bir araya geldi. CHP İlçe Örgütünde Başkan Av. İsfendiyar İlker partililer ile bir araya gelen heyet daha sonra Belediyeye geçerek, Belediye Başkanı Tancan Barçin'i makamında ziyaret ettiler. Sonrasında birlikte ilçe pazarını dolaşarak, esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden CHP heyeti son olarak 2022 yılı için bir değerlendirmesini yapmak üzere toplandılar.

Sarı: "Bu bir başlangıç"

İl Başkanı Serkan Sarı yaptığı açıklamada, "20 İlçe başkanımız, 9 Belediye başkanımız ve iki milletvekilimizle birlikte sokağa çıktık. Startı Manyas'ta verdik, Manyas'ta pazar esnafımızla, vatandaşlarımızla başkanlarımız buluşuyor. Zor durumda olan esnafımızın, üreticimizin, emekçimizin, emeklimizin, yanında olduğumuzu göstereceğiz.. Aslında bir başlangıç oldu Manyas'ta, aslolan sokak, aslolan vatandaş, biz vatandaşın derdini doğru bilip, doğru anlarsak çözüm üretiriz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara hazırlanıyor, bu iktidar yürüyüşünde de sokaktan çıkan bir CHP, sokaktan iktidara başlayan bir yürüyüş olacak. Balıkesir için biz üzerimize düşenin çalışmaların en iyisini yapmak için bir değerlendirme toplantısı yapacağız. Bundan sonra da diğer ilçelerimiz de kadın kollarımız evlerde kadınlarımızla, gençlerimiz sokakta , partililerimiz esnafla, işçiyle, emekçiyle buluşarak CHP'nin çözüm önerilerini anlatacaklardır" diye konuştu.