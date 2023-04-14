CHP Milletvekili adaylarını tanıttı

CHP Balıkesir milletvekillerinin tanıtımı Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda yapıldı. CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın da katıldığı tanıtım toplantısında 14 Mayıs seçimlerine vurgu yapıldı. İl Başkanı Erden Köybaşı evsahipliğinde yapılan tanıtım toplantısında Milletvekili adayları Ensar Aytekin, Serkan Sarı, Burak Dalgın, Seval Bozkurt, Selim Panç, Fatma Salı Karabacakoğlu, Dilek Yalçın, Gülizar Yıldız ve Muharrem Koç kendilerini kamuoyuna tanıttı.