CHP'den Genelev önünde basın açıklaması

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Örgütü Ayyıldız Mahallesi'nde bulunan genelevin kapatılarak tamamen kaldırılması için mahalle muhtarları ile birlikte basın açıklaması gerçekleştirdi.

Bandırma'nın Ayyıldız Mahallesi'nde bulunan ve vatandaşlarca kaldırılması istenen genelev için CHP İlçe Başkanı Selim Panç, yönetim Kurulu üyeleri ve üç mahalle muhtarı ile birlikte basın açıklaması gerçekleştirildi.

"Tamamen kapatılmalıdır"

Genelevin bulunduğu Ayyıldız Mahallesi'nin Muhtarı Ali Derman, Yeni Mahalle Muhtarı Caner Akal ve Çalışkanlar Mahallesi Muhtarı Osman Kuşçu'nun da katıldığı basın açıklamasında konuşan CHP İlçe Başkanı Selim Panç, "Bugün burada Çalışkanlar, Ayyıldız ve Yenimahalle mahalle muhtarlarımızla beraber Bandırma'nın yıllardan beri çözülemeyen problemini yüksek sesle dile getirmek için bir aradayız. Üç mahallenin ortasında bulunan, çevresinde yerleşim alanları, okullar olan ve bölgenin her alanda gelişmesine engel teşkil eden bu genelevin tamamen kapatılması talebi için buradayız. Bölgedeki vatandaşların genelev konusundaki şikayetleri oldukça fazla olup o civarda yaşayan aileler ve çocuklar bu konudan son derece rahatsızlık duyduklarını, çocuklarını yalnız başına dışarıya yolladıklarında huzursuz olduklarını dile getiriyorlar. Bandırma sınırlarında, şehrin içinde kalmış olup mahallede yaşayan vatandaşların isyan seviyesinde rahatsızlık verecek duruma gelmiştir. Bundan dolayı İçişleri Bakanlığı'nın iznine bağlı çalışan bu yerin Bakanlık tarafından ruhsatlarının kaldırılmasını istiyoruz. Bu konuda İçişleri Bakanlığını biran önce göreve davet ediyoruz. Binanın yıkılarak mahalleden kötü hatıraların tamamen silinmesini ve yeşil alana çevrilmesini talep ediyoruz. CHP Bandırma İlçe Örgütü olarak , Çalışkanlar, Ayyıldız, Yenimahalle mahalle muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla beraber gerekli girişimlerde bulunmak için hazırız" dedi.