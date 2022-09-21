CHP'den Tayfun Canlı'ya ziyaret

Balıkesir'in CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan ve yönetim kurulu üyeleri Edremit Belediyesi Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Edremit Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Tayfun Canlı'ya hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı'yı ziyaret ederek hayırlı olsun ve başarı dileklerini iletti.

İlçe Başkanı Özcan, Tayfun Canlı'nın genç yaşında gösterdiği performans ile başarılı çalışmalara imza attığını belirterek yeni görevin hayırlı olmasını ve başarılı çalışmalarının devamını diledi. Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı'da konuklarına ziyaret için teşekkür etti, Belediye Başkan Selman Hasan Arslan öncülüğünde vatandaşlara en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.