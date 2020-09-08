CHP'li vekilin sözleri Şahin'i kızdırdı

Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanı Mehmet Birol Şahin, CHP'li Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in, ‘BASKİ bin pınarlı İda'yı susuz bıraktı' şeklindeki açıklamasına tepki göstererek, “Sayın milletvekili muhtarlar toplantısında keman dinleyip zurnayı kulağına üfleteceğine muhtarlara mahallelerindeki değişimi, hizmetleri sorsaydı gerçeği öğrenirdi” dedi.

Su, arıtma ve kanalizasyon için adeta çivi çakmayan CHP'nin “Foseptik Belediyeciliği”nin körfezdeki tahribatını silmeye çalıştıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanı Mehmet Birol Şahin, “Unutmayın Altınoluk-Güre ve Akçay beldelerimizi 50 yıldır CHP belediyeleri yönetiyor. Yıllardır hizmet etmeden slogan ve çamur siyasetiyle koltuk kapanlar körfezin mahallesini, sokağını, sahilini gezip değişimi görmek yerine oturduğu yerden siyaset adına laf ebeliği yapıyor. BASKİ Edremit'ten 6 yıldır su parası almıyor. Körfeze yakışan, Edremitli hemşehrilerimizin ve yaz misafirlerimizin Yücel Yılmaz ve Büyükşehir Belediyesi'nden memnuniyeti CHP'li siyaset simsarlarını rahatsız ediyor. BASKİ ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yücel Yılmaz'ın körfeze yaptığı hizmetleri görebilmek için Edremitli hemşehrilerimizi dinlemeniz ve temiz bir vicdana sahip olmanız gerekir” dedi.

Şahin şunları söyledi:

“40 senedir körfezde yaşayan Ensar Aytekin CHP'li belediyelerinin yönetimindeki kanalizasyonu olmayan Güre'linin, içme suyu olmayan Akçay'lının, vahşi depolanan çöpü, yetersiz arıtma ve kanalizasyonu için Altınoluk'lunun, denize ve Kazdağları'ndaki derelere boşaltılan kanalizasyon atıkları için Edremit'linin isyanını bir kez bile duymamasının CHP'li belediyelerin kapısını bir kez bile çalmamasının sebebi O CHP'li belediyelerin kurduğu masalarda siyaset yapması mı?

BASKİ'nin Edremit'ten bu güne kadar tahsil ettiği su parası 137 milyon 752 bin TL'dir. Buna karşılık yaptığı hizmet bedeli 127 milyon 400 bin TL'dir. Ayrıca BASKİ Edremit, Akçay, Zeytinli, Kadıköy, Güre ve Altınoluk belediyelerinin kendisine devrettiği 9 milyon 645 bin TL borcuda ödemiştir.

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in geçtiğimiz hafta 'BASKİ bin pınarlı İda'yı susuz bıraktı' şeklinde 40 yıldır yaşadığı Edremit'te olan bitenden ne kadar habersiz olduğunu, Edremit ve Balıkesir'i tanımadığını ispatlayan çamur atma ve karalamadan ibaret bir açıklama yapmıştır.

Ensar Aytekin bir milletvekili olarak günün 24 saatinde BASKİ Genel Müdürü'nü arayarak istediği bilgiyi doğru biçimde alabilecekken bu yolu seçmesi doğru değildir.Örneğin aynı partiden milletvekili Ahmet Akın dilediği her saatte BASKİ Genel Müdürünü arayıp kendisine iletilen konular hakkında bilgi almaktadır. Keza CHP'li Belediye Başkanları ve Büyükşehir Meclis üyeleri BASKİ çalışmalarından son derece memnun olduklarını BASKİ Genel Kurullarında açıkça ifade etmektedir. Bunun sebebi Yücel Yılmaz başkanlığındaki BASKİ ve Büyükşehir Belediyesi'nin açık, şeffaf, hizmet odaklı yönetim anlayışıdır.

Ensar Aytekin'e de tavsiyemiz dilediği zaman BASKİ genel müdürümüzü arayarak, ziyaret ederek bilgilenmesidir. Aksi halde içine düştüğü bilgisiz siyaset tarzının esiri olacak ve kamuoyunda gülünç duruma düşmeye devam edecektir."

Şahin, daha sonra şu bilgileri verdi:

"ALTINOLUK

Altınoluk Mahallemizde yerleşik nüfus yaklaşık 18 bin olup, yaz aylarında ise 350-400 bin kişiye çıkmaktadır. Altınoluk'un içme suyu ihtiyacı 8 kuyu ve 2 cazibeli hattan 250 lt/sn su temin edilmektedir. Altınoluk'ta 3 bin 600 metreküplük 4 adet içme suyu deposu vardır ve mahallemize su bu depolardan aktarılmaktadır.

Yaz sezonunda ise su sıkıntısı yaşamaması için en alt kotta bulunan 3 bin metreküplük depomuzdan 3 adet 200 metreküplük depolarımıza yatay milli pompalardan terfi yapılmaktadır.

Son olarak Kurban Bayramı tatili sırasında yaşanan geçici su sıkıntısının sebebi işte bu 3 bin metreküplük depomuzu besleyen 2 adet kuyuda meydana gelen arızadır. Bu arıza sebebiyle depo seviyesi düşmüş ve üst kotlardaki depolara basan terfiler çalıştırılamamıştır. Özellikle içme suyu depolarının günlük su seviyeleri anlık SCADA Sistemi ile takip edilmektedir.

Yaz sezondaki 2 aylık dönemde nüfus artışı sebebiyle su sıkıntısı görüldüğünde BASKİ arazöz ile su takviyesi yapmaktadır.

3 adet yeni su kuyusu için 2021 yılı yaz sezon başlamadan en geç Mayıs ayında hizmete sokulacak sondaj çalışması başlatılmıştır.

GÜRE

Güre Mahallemizde yerleşik nüfus yaklaşık 3 bin olup, yaz aylarında ise 100-150 bin kişiye çıkmaktadır. Mahallemizin içme suyu ihtiyacı Pınarbaşı su kaynağı ve 1 adet sondaj kuyusu ile karşılanmaktadır. Temin edilen su 2 bin 200 metreküplük 2 adet içme suyu deposuna, isale edilerek şebekeye verilmektedir.

Bu kaynaklardan 2019 yılı yaz döneminde yaklaşık 50 lt/sn su temin edilirken 2020 yılı yaz döneminde temin edilen su 2/3 oranında azalarak 15 lt/sn'ye düşmüştür. Ülkemiz ve Bölge genelinde yaşanan iklim değişiklikleri su kaynaklarının azalmasına büyük etken olmuştur.

Mevcut kuyularda sudaki azalma ve 2020 yılı kış sezonunun kurak geçmesi karşısında yeni 3 adet toplamda 90 lt/sn kapasitesinde rezerv sondaj kuyusu açılarak gerekli tedbirler BASKİ alınmıştır.

Ağustos ayının ilk haftasına kadar yeterli olan cazibeli su kaynaklarındaki verimin azalmasıyla SCADA sistemi üzerinden anlık izlenen depo seviyelerinin düştüğü gözlemlenmiş ve sondaj kuyularının ilki devreye alınarak, ilave 25 lt/sn su şebekeye verilmiştir. Rezerv de 65 lt/sn'lik 2 adet kuyu bulunmaktadır.

ALO 185 Çağrı Merkezine bu bölgeden su yetersizliğiyle ilgili 8 aylık dönemde 593 çağrı alınmış olup, bu 593 çağrının yüzde 50'sine tekabül eden yaklaşık 3 bin adedi Temmuz ayının son haftasından itibaren çağrı merkezimize gelmiştir.

Verilere bakıldığında yaz aylarındaki nüfusa göre gelen şikayet oranı yüzde 0,2'yi bulmamaktadır.

Mevcut durumda yaşanan ve kamuoyuna yansıyan su sıkıntılarının bölgenin üst kotlarda yerleşim alanlarında vatandaşlarımızın bölgeye yoğun ilgi göstermesiyle nüfus artışlarının da etkili olduğu görülmüştür.

AKÇAY

Bilindiği üzere Akçay Mahallesi'nde içme suyu şebekesi yoktur. Vatandaşlarımız kendi kuyularından temin ettikleri suları kullanmaktadır ve sadece atıksu bedeli tahsil edilmektedir.

BASKİ Genel Müdürlüğü olarak Akçay halkımıza içilebilir, sağlıklı, şebeke suyu verilmesi kapsamında 5 adet sondaj kuyusu açılmış, 60 bin metre içme suyu şebeke hattı ve 6 bin metreküplük içme suyu deposunun yapımı tamamlanmış ve hizmet verilmeye başlanmıştır.

ALO 185 Çağrı Merkezimize gelen 663 adet arıza bildirimi yeni yapılan içme suyu şebekesinin test aşamasında branşman bağlantılarında meydana gelen arızalardan kaynaklanmıştır.

Yeni yapılan şebekeden temiz içme suyu kullanmak için abonelik talep eden vatandaşlarımıza, abonelikler verilmekte olup, abonelerimize yüzde 15 indirimli su kullanımı sağlayan idare malı elektronik kartlı sayaç takılmaktadır.

EDREMİT GENELİ

Edremit ilçemize BASKİ tarafından yapılan yatırımlar şunlardır:

199 bin 400 metre içme suyu hattı, 89 bin metre kanalizasyon hattı olmak üzere toplamda 288 bin 400 metre şebeke hattı, Bin 551 metre derinlikte ve 197 lt/sn debiyle sondaj çalışması,

Akçay Mahallesine 6 bin metreküp hacimli içme suyu deposu ve 15 adet içme suyu deposuna bakım onarım çalışmaları,

Narlı'da Atıksu Arıtma Tesisi yapılmış olup tesis 40 bin kişi ve 8.176 metreküp/gün kapasitelidir,

Altınoluk Atıksu Arıtma Tesisine 40 bin kişilik kapasite artırımı yapılarak 120 bin kişi ve 24.661 metreküp/gün kapasiteye çıkarılmıştır.

BASKİ tarafından Edremit ilçemizde toplamda 127 milyon 400 bin TL'lik yatırım yapılmıştır.

Ayrıca 200 milyon TL'lik Altınoluk Mah. (Doğu Sahili) ve Güre Mahallesi Kanalizasyon Şebeke İnşaatı ile Doğu sahili ve Güre Mah. Atıksu Arıtma Tesisi yapımı planlanmaktadır.

Edremit İlçemizden; 2014-2020 (31.07.2020 tarihi itibariyle) arasında toplam net tahsilatımız 137 milyon 752 bin TL'dir.

Ayrıca Edremit Belediyesi Başkanlığından, belde belediyelerinden ve Edremit Körfez Belediyeler Birliğinden toplam 9 milyon 645 bin TL devir borcu alınmıştır. Bu borcun 8 milyon 399 bin TL'si ödenmiştir.

BASKİ bu arada Körfez bölgemizde dere temizliği çalışmalarını sürdürmektedir. Halen Zeytinli arıtmasına kadar Edremit Çayı temizliği devam etmektedir. Bu çalışma bittiğinde Havran Çayı temizliği başlayacaktır.

Dünya genelinde iklim değişiklikleriyle beraber bölgemizdeki su kaynakları azalmaktadır. BASKİ Genel Müdürlüğümüz bütün vatandaşlarımıza sağlıklı ve kesintisiz su ihtiyacını karşılamak için tüm personeli ile birlikte özveriyle çalışmalarını sürdürmektedir. Nitekim bütün ilçe Belediye Başkanlarımız ve Belediye Meclis üyelerimizin parti ayırımı olmaksızın BASKİ'nin bu özverili çalışmalarından memnun olduklarını Genel Kurullarda açıkça ifade etmektedir.

Görüldüğü üzere BASKİ gerekli tedbirleri alarak yıllardır CHPli Belediyelerin yapmadığı su, kanalizasyon, arıtma gibi hayati hizmetleri hızla tamamlamak için büyük bir çaba sarfetmektedir.

CHP Milletvekili Ensar Aytekin sanki geçmişte su sorunu yokmuş BASKİ yüzünden yaşanıyormuş gibi akıldışı, her bir vatandaşımızın yaşayarak bildiği gerçeği çarpıtma çabası panayır politikacılarının tarzıdır.

Güre'nin tamamında ve Altınoluk'un büyük bölümünde Kanalizasyon hiç yokken, arıtmaları hiç yokken veya olanlar kışlık nüfus kapasitesindeyken, Akçay'da içme suyu şebekesi hiç yokken ve buraları 50, 60 yıldır sürekli CHP belediyeleri yönetirken ses çıkarmayanlar şimdi bu çözülmemiş sorunları yapılmamış hizmetleri hızla yapan BASKİ ve Büyükşehir Belediyesinden vatandaş memnuniyetini örtbas edebilmek için çamur siyaseti yapmalarının Edremit ilçemizde yaşayan ve tatil için bölgeye gelenlerde karşılığı yoktur.”