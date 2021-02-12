Çiçekçiler 14 Şubat endişesi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlıklarını sürdürürken, bu yıl 14 Şubat tarihinin pandemi dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması içerisinde olması nedeniyle de endişeli olduklarını ifade ettiler.

14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken hazırlıklarını hızla tamamlamak için uğraş içerisinde olan çiçekçiler bu yıl Sevgililer Günü'nün pandemi yasakları çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelmesi nedeniyle de endişeliyken İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge endişeleri ortadan kaldırdı. Genelgeye göre Sevgililer Günü'nü de kapsayan 12-13-14 Şubat tarihlerinde çiçek satışı yapan iş yerleri, 12 Şubat 20.00-00.00 arasında evlere servis, 13-14 Şubat 10.00-17.00 arasında iş yerinden ve evlere servis, 17.00-00.00 arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek. Bandırma'da çiçekçi esnafı olan Dilek Yılmaz, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne yönelik hazırlıkları, sevgililerin en çok tercih ettikleri çiçekleri ve hangi çiçeği aslında ne anlam ifade ettiğini İhlas Haber Ajansı'na anlattı.

Çiçekçiler 14 Şubat'a hazırlanıyor

14 Şubat Sevgililer Gününün çiçekçi esnafı için önemli bir gün olduğunu ifade eden ve pandemi nedeniyle iş yoğunluğunun azaldığı günlerde adeta bir umut olduğunu belirten Dilek Yılmaz, "Pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı olmasından dolayı İçişleri Bakanlığı'nın bu konudaki kararını memnuniyetle karşıladık. 14 Şubat'ta saat 10'dan 17'ye kadar vatandaşlar bizlerden gelip çiçek alabilecekler. Saat 17'den sonra da biz adreslere siparişleri ulaştıracağız. Sevgililer Günü için satışına yapacağımız çiçek türlerimizi satın aldık. Orkideden güle, krizentemden teraryuma kadar geniş bir ürün yelpazemiz var. Hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yine o güne özel buket ve aranjman çiçeklerimizi de hazırlamaya başladık" dedi.

14 Şubat'ta sevgililer en çok kırmızı gülü tercih ediyor

14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgililerin birbirlerine çiçek alırken en çok kırmızı gülü tercih ettiğini ifade eden Dilek Yılmaz, "Sevgililer Günü'nde genelde sevgililer gül tercih ediyor. Gülden sonra en çok tercih edilen çiçeğimiz ise orkide. Teraryum ve papatya talep eden müşterilerimiz de oluyor. Tabi ki en çok tercih edilen çiçeğimiz olan gül bu yıl 10 ile 50 TL arasında fiyatlara satılacak. Pandemi nedeniyle piyasaların durgunluğunu da göz önünde bulundurduğumuzda geçen yıla göre çok fazla bir fiyat farkı yok" dedi.

Kırmızı gül sonsuz aşkı, lale ise saf ve temiz duyguyu ifade ediyor

14 Şubat Sevgililer Günü için sevdiğine çiçek almak isteyenlerin en çok dikkat etmesi gereken konulardan birinin de aldıkları çiçeğin rengi ya da özelliği ile ne anlam ifade ettiği olduğunu ifade eden Dilek Yılmaz, "14 Şubat'ta en çok tercih edilen çiçek kırmızı gül oluyor genelde. Kırmızı gülün anlamı sonsuz aşktır. Eğer beyaz gül almayı tercih ederlerse bunun da anlamı saflık ve temizliktir. Papatyanın anlamı ise sen benim için özelsin ve bana aitsin anlamı taşır. Eğer orkide tercih ederlerse de bunun da anlamı benim için en özel ve en şık insansın demektir. Bir diğer çiçek çeşidimiz olan teraryumlarımız ise seninle uzun ve güzel günlerimiz olacak, hayat bizim için harika olacak anlamı taşıyan bir çiçeğimizdir. Lale ise tamamen saf ve temiz duygularla sana yaklaşıyorum anlamındadır" dedi.

Dilek Yılmaz, kendisinin tasarladığı teraryumların da oldukça ilgi gördüğünü ifade ederek, "14 Şubat'ın Sevgililer Günü olması nedeniyle teraryumlarımızı aşk ve sevgi üzerine tasarladık. Sevgililer Gününe özeldir bunlar. Geleceğe dair birlikte özel sağlıklı bir yaşam çağrışımı yapan ürünlerimize de yoğun ilgi olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.