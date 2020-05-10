Çiçekçiler adrese teslim satışlardan memnun

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çiçekçiler 10 Mayıs Anneler Gününde bu kez adrese teslim satış gerçekleştirdi.

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs pandemisi nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nın haftasonu sokağa çıkma kısıtlaması uyguladığı 24 şehir arasında yer alan Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çiçekçiler kendilerine sağlanan izin çerçevesinde dükkanlarını açtı fakat çiçek siparişlerini telefonla alarak adreslere teslim satış gerçekleştirdi. Bandırma'da uzun yıllardır çiçek satıcılığı gerçekleştiren Hikmet Önral satışlardan memnun olduklarını ifade ederek " Anneler günü bu yıl daha değişik kutlandı. Korona virüs pandemisi olmadan herkes gelip çiçeğini alırdı ama bu yıl bize kaldı bu işler. Telefonla çiçek servislerimiz başladı. Tabi telefonla çiçek gönderme olunca daha titiz ve temkinli davranıyoruz. Çünkü vatandaşlar siparişini verdikleri çiçekleri görmeden bize güvenerek veriyorlar. Daha taze ve şık paketlenmiş olmasına dikkat ediyoruz. Çiçeklerimizi dezenfekte ederek, dağıtan elemanlarımızın kıyafetlerine dikkat ederek işimizi yapıyoruz. Aldığımız çiçekler yurtdışından geldiği için aldığımız yerde de çiçeklerimiz dezenfekte ediliyor. Gönül rahatlığı ile alabilir vatandaşlarımız" dedi.

Çiçeklere yoğun bir talep var

İHA'ya açıklamalarda bulunan Çiçekçi Esnafı Hikmet Önral, "Çiçeklere bu yıl yoğun bir talep var. Bu talebi beklemiyorduk. Özellikle şehir içinden ve şehirlerarası talep var. Talebe cevap vermeye çalışıyoruz ama karşılayamadığımız talepler de oluyor tabiki" diye konuştu.